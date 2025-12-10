На Ямале бывшие и действующий губернаторы встретились в одной студии и обсудили развитие региона

«В одной студии о руководстве регионом в разные периоды рассказали бывшие и действующий губернаторы. Юрий Неелов, Дмитрий Кобылкин и Дмитрий Артюхов — пример настоящей преемственности. Они обсуждают, как передавалась эстафета реализации масштабных проектов и как хорошие личные отношения помогали и помогают в решении государственных задач», — отмечено в сообщении.