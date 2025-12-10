Ричмонд
На Ямале бывшие и действующий губернаторы встретились в одной студии и обсудили развитие региона

В день юбилея Ямало-Ненецкого автономного округа вышло эксклюзивное интервью «Ямал. Три главы одной истории», в котором впервые в одной студии встретились действующий губернатор региона Дмитрий Артюхов и экс-главы округа Юрий Неелов и Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщила пресс-служба правительства округа.

Три губернатора Ямала записали совместное интервью.

«В одной студии о руководстве регионом в разные периоды рассказали бывшие и действующий губернаторы. Юрий Неелов, Дмитрий Кобылкин и Дмитрий Артюхов — пример настоящей преемственности. Они обсуждают, как передавалась эстафета реализации масштабных проектов и как хорошие личные отношения помогали и помогают в решении государственных задач», — отмечено в сообщении.

Запись интервью опубликована в социальных сетях правительства, а также издания «Ямал. Медиа». В прямом эфире интервью можно будет увидеть на телеканале «Ямал» в 18:00.

Анонс интервью вышел во время ежегодной «Прямой линии» главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, которая состоялась в минувшее воскресенье, 7 декабря. Губернатор перенес эфир из-за участия в заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента Владимира Путина.