В Свердловскую область снова придут лютые морозы

Уральцам надо готовиться ко второй волне мороза.
Свердловскую область в ближайшие дни накроет сильный снегопад, после чего регион окажется во власти сильных морозов. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«В перспективе, ближе к выходным дням, нас ждут сильные, обильные снегопады. Завтра и послезавтра [11−12 декабря] вероятны осадки, самые интенсивные будут в воскресенье, 14 числа. Затем наступит очередная холодная волна — температура опустится до 20−27 градусов», — объяснила синоптик на пресс-конференции в ТАСС.
До этого Урал уже пережил одну волну морозов. В Екатеринбурге столбик термометра опустился ниже 25 градусов, а на севере области и вовсе похолодало до −37.