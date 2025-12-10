Ричмонд
В Свердловскую область снова придут лютые морозы

Свердловскую область в ближайшие дни накроет сильный снегопад, после чего регион окажется во власти сильных морозов. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Уральцам надо готовиться ко второй волне мороза.

«В перспективе, ближе к выходным дням, нас ждут сильные, обильные снегопады. Завтра и послезавтра [11−12 декабря] вероятны осадки, самые интенсивные будут в воскресенье, 14 числа. Затем наступит очередная холодная волна — температура опустится до 20−27 градусов», — объяснила синоптик на пресс-конференции в ТАСС.

До этого Урал уже пережил одну волну морозов. В Екатеринбурге столбик термометра опустился ниже 25 градусов, а на севере области и вовсе похолодало до −37.