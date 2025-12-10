В Свердловскую область снова придут лютые морозы

«В перспективе, ближе к выходным дням, нас ждут сильные, обильные снегопады. Завтра и послезавтра [11−12 декабря] вероятны осадки, самые интенсивные будут в воскресенье, 14 числа. Затем наступит очередная холодная волна — температура опустится до 20−27 градусов», — объяснила синоптик на пресс-конференции в ТАСС.