«Взрывной волной отбросило на два метра»: в тюменском селе от взрыва газа пострадал ребенок. Видео

«Взрыв произошел в доме, где жили моя сестра с семьей. Муж сестры, вернулся домой и открыв дверь, был выброшен взрывной волной на два метра, потерял сознание и затем, придя в себя, нашел в доме ребенка — 14‑летнего Вову. Отец вытащил мальчика на улицу. Медики диагностировали у подростка ушибы нижней части спины и таза, множественные поверхностные травмы и осколочные ранения конечностей. Также были зафиксированы ожоги. У нас у всех шок!», — сообщила Наталья.