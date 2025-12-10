В Кургане гериатрический центр принял 5000-ого пациента

В гериатрическом кабинете поликлиники госпиталя за этот период приняли 8 256 пациентов. Из них 2 507 человек были направлены на лечение в стационар на геронтологические койки. Там проходят обследование и терапию пожилые пациенты из разных районов Курганской области.