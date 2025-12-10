Ричмонд
Следственный комитет возбудил уголовное дело на районных чиновников Омской области

Правоохранительное ведомство подозревает в преступной халатности сотрудников администрации Таврического городского поселения.

Источник: Комсомольская правда

Следственным управлением СК России по Омской области выполняются следственные действия в отношении сотрудников администрации Таврического городского поселения. Чиновники подозреваются в преступной халатности.

В связи с обращением жительницы Таврического района о нарушении ее жилищных прав возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников администрации Таврического городского поселения. В результате ненадлежащего исполнения работниками администрации своих должностных обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, квартира заявительницы в жилом доме в районном поселке Таврическое пришла в непригодное для проживания состояние из-за частичных разрушений кровли, стен и потолка.

Кроме того, в августе 2025 года вблизи дома, в котором проживает заявительница, были проведены работы по устройству дренажной системы, что привело к подтоплению придомового участка и фундамента жилого дома и создало угрозу разрушения конструктивных элементов всего здания. Теперь следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.