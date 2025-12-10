Фигуранты дела о квартире Ларисы Долиной рассказали, как оказались должниками

Покупательница Полина Лурье обнаружила объявление о продаже квартиры в интернете, не зная о её владельце. При оформлении сделки, которую сопровождал риелтор, певица Лариса Долина получила от неё задаток в размере 1 миллиона рублей, оформив соответствующую расписку. После этого стороны подписали договор купли-продажи, и Лурье полностью выплатила оговоренную сумму в 112 миллионов рублей. Однако после окончательного расчёта Долина не передала покупательнице право собственности на жильё. Впоследствии певица заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и фактически лишилась полученных денег. Суд, рассмотрев дело, принял сторону артистки и восстановил её право собственности на квартиру. Покупательница, не согласившись с таким решением, подала апелляционную жалобу.