В Омске водитель высадил школьника на морозе из-за проблем с оплатой

9 декабря в Омске произошёл инцидент, когда водитель одного из автобусов высадил 17-летнего школьника на мороз. Мама подростка рассказала об этом в чате телеграм-канала депутата Госдумы от Омской области, экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. По словам омички, сын забыл дома карту «Омка», но у него была банковская карта с деньгами. Однако система не приняла оплату, и водитель принял решение высадить его на остановке «Сибзавод», несмотря на сильный холод — температура в тот день опустилась до −25 градусов.