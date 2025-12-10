В Омске водитель высадил школьника на морозе из-за проблем с оплатой

9 декабря в Омске произошёл инцидент, когда водитель одного из автобусов высадил 17-летнего школьника на мороз. Мама подростка рассказала об этом в чате телеграм-канала депутата Госдумы от Омской области, экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. По словам омички, сын забыл дома карту «Омка», но у него была банковская карта с деньгами. Однако система не приняла оплату, и водитель принял решение высадить его на остановке «Сибзавод», несмотря на сильный холод — температура в тот день опустилась до −25 градусов.
Мама подростка выразила недоумение по поводу законности такого поступка, задавая вопрос, можно ли высаживать ребёнка в такую погоду. В комментариях к посту мнения омичей разделились: одни поддерживали мать и считали, что детей нельзя высаживать из автобуса в любое время года, а другие утверждали, что подросток уже взрослый и должен был заранее позаботиться о способах оплаты.
«Цель моего поста — обратить внимание на то, что детей нельзя высаживать из общественного транспорта. Да, это был урок для моего сына, но человеческое отношение к детям должно оставаться на первом месте», — отметила мама школьника.
Напомним, что в конце ноября подобный случай уже произошёл с другим подростком, когда водитель автобуса высадил ребёнка на середине моста у Телецентра.