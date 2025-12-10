Посол Томихин высказался о возвращении таиландских авиакомпаний в Россию

Таиланд продолжает удерживать лидирующие позиции в списке наиболее востребованных российскими туристами зарубежных направлений для отдыха.
В аэропорты королевства осуществляют регулярные и чартерные перевозки чуть ли не все российские авиакомпании. Также пассажиры могут добраться из Москвы и других городов России с пересадками в других странах.
А вот таиландские авиакомпании пока не восстановили прямое авиасообщение с нашей страной.
Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин уверен, что «авиасообщение — это сфера, где решения принимаются, исходя из множества технических, финансовых и регуляторных факторов».
В интервью KP.RU глава российской дипмиссии в Бангкоке сообщил:
— Сейчас таиландские авиаперевозчики действительно не летают в Россию, но внимательно следят за растущим пассажиропотоком между нашими странами. Российские авиакомпании наблюдают устойчивый спрос на билеты в королевство, что создает позитивный сигнал для таиландской стороны. Когда экономические и технические параметры сойдутся, уверен, мы увидим самолеты таиландских авиакомпаний в отечественных аэропортах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Какую главную ошибку совершают наши туристы в Таиланде, и тайны притягательности королевства: Большое интервью посла России.