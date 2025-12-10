Посольство: Россияне не пострадали в результате наводнения в Таиланде

По состоянию на начало декабря 2025 года в результате сильнейших наводнений в Таиланде погибло порядка 200 человек.
Больше всех пострадала южная провинция Сонгкхла, спасательные и эвакуационные работы в которой еще продолжаются. Не исключено, что количество жертв увеличится. К помощи населению власти королевства привлекли военных.
Как сообщил KP.RU посол России в Таиланде Евгений Томихин, официальный Бангкок пока не обращался к нашей стране за помощью в ликвидации последствий стихии. Также глава российской дипмиссии подтвердил, что в ходе последних разрушительных природных катаклизмов в Таиланде наши сограждане не пострадали.
— По данным Посольства России в Таиланде и Генерального консульства России в Пхукете, российские граждане в результате наводнений не пострадали. Официальные обращения о помощи и содействии в российские дипломатические миссии не поступали. — рассказал он.
Согласно сообщениям местных властей, в результате рекордных муссонных осадков на юге Таиланда вода затопила не только Сонгкхлу, но и другие таиландские провинции — Паттани, Ялу, Наратхиват, Накхонситхаммарат, Транг, Сатун, Пхаттхалунг.
