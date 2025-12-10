Ричмонд
Суд вынес приговор за попытку похитить в РФ ребенка сотрудника ГУР МО Украины

Граждане Украины осуждены в РФ за попытку похитить ребенка сотрудника ГУР МО Незалежной.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник ГУР МО Украины и его агент осуждены Калининградским областным судом на 16 и 15 лет лишения свободы за попытку похитить в России сына сотрудника ГУР МО. Об этом сообщили в Федеральной Службе Безопасности.

Осужденными являются граждане Украины Виталий Мацюц и Владимир Кушниренко. Их признали виновными в шпионаже, покушении на похищение человека и незаконное пересечение государственной границы РФ.

«Суд приговорил их к лишению свободы сроком 16 лет и 15 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в ЦОС.

Ранее в СК РФ сообщили, что российские суды осудили за преступления около 440 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. При этом 58 боевиков получили пожизненные сроки.