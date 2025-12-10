Новый ледовый городок и фестиваль: как Новосибирск готовится к Новому году

Значительные перемены коснутся центральных площадей. На площади Ленина и в Театральном сквере 31 декабря установят большой экран для новогодних поздравлений и трансляций. Для удобства горожан, отмечающих праздник в центре, в новогоднюю ночь будет продлена работа метрополитена — поезда будут ходить до трех часов. Традиционный Фестиваль снежной скульптуры запланирован на период с 4 по 8 января.