Новый ледовый городок и фестиваль: как Новосибирск готовится к Новому году

В Новосибирске завершается подготовка к встрече Нового года. О ключевых изменениях в праздничном оформлении и особых событиях на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Иван Михеев. Основным слоганом предстоящих торжеств станет «Новосибирск — главный новогодний», разработанный студентами местного университета архитектуры и дизайна, которые также приняли участие в создании концепции украшения города.
Значительные перемены коснутся центральных площадей. На площади Ленина и в Театральном сквере 31 декабря установят большой экран для новогодних поздравлений и трансляций. Для удобства горожан, отмечающих праздник в центре, в новогоднюю ночь будет продлена работа метрополитена — поезда будут ходить до трех часов. Традиционный Фестиваль снежной скульптуры запланирован на период с 4 по 8 января.
«Просим жителей города аккуратно обращаться с ледяными скульптурами, именно от вас зависит, насколько долго мы сможем любоваться ими», — сообщил Иван Михеев.
Еще одной важной новостью станет открытие в конце декабря нового ледового городка на Михайловской набережной. Его тематика в этом году будет посвящена морской и речной стихии, обещая жителям и гостям города уникальное ледовое пространство для прогулок и развлечений.