«Распространяет сообщения и комментарии». Фейковый аккаунт МНС Беларуси появился в популярной соцсети

Налоговая предупредила белорусов про фейковый аккаунт, который пишет комментарии.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по налогам и сборам предупредили белорусов о существовании фейкового аккаунта в популярной соцсети.

Так, в популярной социальной сети Threads* действует анонимный аккаунт, который от имени якобы МНС распространяет сообщения и комментарии.

— Министерство по налогам и сборам информирует, что данный аккаунт не является официальным аккаунтом, — предупредили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что деятельность данного фейкового аккаунта в соцсети направлена на увеличение напряженности в обществе в отношении налоговой политики страны.

Threads* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

