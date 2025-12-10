«Распространяет сообщения и комментарии». Фейковый аккаунт МНС Беларуси появился в популярной соцсети

В Министерстве по налогам и сборам предупредили белорусов о существовании фейкового аккаунта в популярной соцсети.
Так, в популярной социальной сети Threads* действует анонимный аккаунт, который от имени якобы МНС распространяет сообщения и комментарии.
— Министерство по налогам и сборам информирует, что данный аккаунт не является официальным аккаунтом, — предупредили в ведомстве.
В министерстве обратили внимание, что деятельность данного фейкового аккаунта в соцсети направлена на увеличение напряженности в обществе в отношении налоговой политики страны.
Threads* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
