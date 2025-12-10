Младенца с пневмонией экстренно доставили вертолетом во Владивосток

Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостока провели успешную операцию по транспортировке тяжелобольного ребенка. Малыша с пневмонией доставили из Хасанской городской больницы в дальневосточную столицу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщила пресс-служба скорой помощи Владивостока.
«Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой транспортировали маленького пациента с опасным диагнозом во Владивосток, своевременно доставив его в больницу третьего уровня», — говорится в сообщении.
Одиннадцатимесячному младенцу с внебольничной пневмонией срочно требовалась помощь в Краевой детской клинической больнице № 1. Для его транспортировки был задействован медицинский вертолет Ми-8. Всю дорогу малыш находился на аппарате ИВЛ. После приземления во Владивостоке ребенка оперативно перевели в реанимобиль и доставили в стационар.
В КДКБ № 1 ребенок продолжил лечение, еще сутки находясь на искусственной вентиляции легких. Врачам удалось стабилизировать его состояние, и уже через неделю мальчика выписали домой полностью здоровым.
Напомним, специалисты Территориального центра медицины катастроф за один рейс доставили в стационар Владивостока сразу двух юных пациентов из Находки. У обоих мальчиков были опасные диагнозы. Врачам удалось поставить малышей на ноги.