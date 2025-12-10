Младенца с пневмонией экстренно доставили вертолетом во Владивосток

Одиннадцатимесячному младенцу с внебольничной пневмонией срочно требовалась помощь в Краевой детской клинической больнице № 1. Для его транспортировки был задействован медицинский вертолет Ми-8. Всю дорогу малыш находился на аппарате ИВЛ. После приземления во Владивостоке ребенка оперативно перевели в реанимобиль и доставили в стационар.