Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей

Ситуацию обсудили на встрече с пользователями пляжей Феодосийского округа.
«Ненадлежащее санитарное состояние, размещение несанкционированных пунктов проката маломерных судов, аттракционов без разрешительных документов и нестационарных объектов по оказанию услуг массажа, не включенных в схему размещения НТО», — перечислил проблемные вопросы Ким в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что порядок на пляжах должны поддерживать круглогодично, а не только в курортный сезон.
«В случае систематического неисполнения благоустроителями пляжных территорий требований договоров благоустройства и условий разрешений на размещение объектов на пляжах, а также при отсутствии реакции на устранение замечаний, договоры будут расторгнуты досрочно, разрешения отозваны», — подчеркнул глава администрации.
Ранее сообщалось, что в Коктебеле после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю.