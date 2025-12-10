Ричмонд
Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. В Феодосии по итогам курортного сезона зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных пользователями пляжей. С теми, кто не отреагирует на замечания, расторгнут договоры. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.

Источник: РИА "Новости"

Ситуацию обсудили на встрече с пользователями пляжей Феодосийского округа.

«Ненадлежащее санитарное состояние, размещение несанкционированных пунктов проката маломерных судов, аттракционов без разрешительных документов и нестационарных объектов по оказанию услуг массажа, не включенных в схему размещения НТО», — перечислил проблемные вопросы Ким в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что порядок на пляжах должны поддерживать круглогодично, а не только в курортный сезон.

«В случае систематического неисполнения благоустроителями пляжных территорий требований договоров благоустройства и условий разрешений на размещение объектов на пляжах, а также при отсутствии реакции на устранение замечаний, договоры будут расторгнуты досрочно, разрешения отозваны», — подчеркнул глава администрации.

Ранее сообщалось, что в Коктебеле после завершения масштабной реконструкции набережной все торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю.