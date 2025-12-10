Мэр Феодосии пригрозил разорвать контракты с пользователями пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. В Феодосии по итогам курортного сезона зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных пользователями пляжей. С теми, кто не отреагирует на замечания, расторгнут договоры. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.