Геймификация ждет школы и вузы Новосибирска

На фестивале Cookie Fest, который проходит 10 декабря в Новосибирске, было озвучено интересное предположение: в будущем в школах и вузах вполне возможна геймификация. Об этом в беседе с КП-Новосибирск рассказал директор по развитию бизнеса Overmobile Ян Янкейлойць.
— В школах и вузах сейчас учатся дети, которые родились в начале нулевых, когда в нашей стране поднималась игровая индустрия. Они с детства знакомы с компьютером и игровыми приставками. Поэтому геймификация продолжит развиваться. Например, вместо дневников появятся боты, в которых ученики будут набирать рейтинг за активность в классе и за внеклассные занятия, — рассказал эксперт.
Добавим, что геймификация — это применение игровых элементов и механик, например, уровней и баллов, в неигровой среде, чтобы повысить мотивацию и вовлеченность человека.