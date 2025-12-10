Ричмонд
Геймификация ждет школы и вузы Новосибирска

Такое предположение высказали на полях фестиваля Cookie Fest.

Источник: Комсомольская правда

На фестивале Cookie Fest, который проходит 10 декабря в Новосибирске, было озвучено интересное предположение: в будущем в школах и вузах вполне возможна геймификация. Об этом в беседе с КП-Новосибирск рассказал директор по развитию бизнеса Overmobile Ян Янкейлойць.

— В школах и вузах сейчас учатся дети, которые родились в начале нулевых, когда в нашей стране поднималась игровая индустрия. Они с детства знакомы с компьютером и игровыми приставками. Поэтому геймификация продолжит развиваться. Например, вместо дневников появятся боты, в которых ученики будут набирать рейтинг за активность в классе и за внеклассные занятия, — рассказал эксперт.

Добавим, что геймификация — это применение игровых элементов и механик, например, уровней и баллов, в неигровой среде, чтобы повысить мотивацию и вовлеченность человека.