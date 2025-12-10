Геймификация ждет школы и вузы Новосибирска

— В школах и вузах сейчас учатся дети, которые родились в начале нулевых, когда в нашей стране поднималась игровая индустрия. Они с детства знакомы с компьютером и игровыми приставками. Поэтому геймификация продолжит развиваться. Например, вместо дневников появятся боты, в которых ученики будут набирать рейтинг за активность в классе и за внеклассные занятия, — рассказал эксперт.