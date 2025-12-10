Подростка из Омской области поставят на учет из-за видео с кошкой

В среду, 10 декабря 2025 года, в правоохранительных органах региона объявили о запуске проверки выставленных в интернет кадров, предположительно свидетельствующих о жестоком обращении с животным. Предполагается, что на распространившемся по Сети видео запечатлены мучения кошки из Муромцевского района.
«Сообщение о происшествии поступило участковому уполномоченному полиции от педагога местной общеобразовательной школы, которая увидела в мессенджерах видео, как двое школьников издеваются над кошкой», — поясняется в официальной публикации.
Предполагается, что кошка является питомцем 14-летнего подростка. Озвучено, что видимых травм у животного не обнаружено, дальнейшие выводы предстоит сделать привлеченным к проверке ветеринарам.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет», — подытожили в органах правопорядка.
Ранее общественность взволновала гибель хаски, обнаруженного возле магазина по улице Омской.