Подростка из Омской области поставят на учет из-за видео с кошкой

В среду, 10 декабря 2025 года, в правоохранительных органах региона объявили о запуске проверки выставленных в интернет кадров, предположительно свидетельствующих о жестоком обращении с животным. Предполагается, что на распространившемся по Сети видео запечатлены мучения кошки из Муромцевского района.