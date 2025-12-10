Калининградские врачи спасли пациентку с редким заболеванием сосудов печени и селезёнки. Операцию провели в областной клинической больнице. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Впервые 36-летняя женщина обратилась за помощью в 2024 году. Во время второй беременности ей диагностировали тромбоз воротной вены.
Медики уточнили ситуацию, выявив у пациентки тромбофилию — предрасположенность к формированию тромбов в просвете кровеносных сосудов и портальную гипертензию. Состояние, при котором происходит расширение множества вен, в том числе и вен пищевода, что крайне опасно. В последующем женщина постоянно принимала препараты для разжижения крови, наблюдалась гематологом, — говорится в сообщении.
Из-за ухудшения состояния пациентке провели две операции для предотвращения разрыва стенок сосудов и развития внутреннего кровотечения. Но женщине становилось всё хуже. Специалисты приняли решение о наложении шунтирующего анастомоза. Такое вмешательство в областной клинической больнице провели впервые.
Во время операции врачи создали обходной путь для кровотока в поражённой тромбозом области. Из здоровой части вены пациентки сделали шунт.
«Таким образом, необходимый отток пошёл в обход тромбированной воротной вены через селезёночную и почечную в нижнюю полую вену, что позволило снизить давление в системе “ответственности” воротной вены», — объяснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Алексей Шатравка.
После операции прошло три месяца. Пациентка регулярно наблюдается у врачей. По словам специалистов, женщина чувствует себя хорошо: пришли в норму вены пищевода и уровень тромбоцитов.
«Безмерно благодарна врачам. Да и не только я, но и вся моя семья. Сегодня я активна, могу уделять достаточно внимания детям. Сколько буду жить, столько буду за них молиться», — рассказала пациентка.