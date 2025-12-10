Губернатор Калининградской области начал исполнять мечты детей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных дал старт акции «Елка желаний». Новогоднее дерево с шарами-записками установлено в здании правительства и глава региона первый снял украшения с желаниями. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава региона исполнит мечты пяти ребят от 5 до 16 лет.
Так, Максим из поселка Весново Краснознаменского района мечтает о боксерском мешке. София и Павел из Херсонской области загадали подарок-сюрприз. Илья из Калининграда мечтает о беговой дорожке, а Семен — о сенсорном гамаке.
Среди участников акции — ребята с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети бойцов специальной военной операции, ребята, проживающие в Белгородской, Курской и Брянской областях, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также те, кто живёт в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.
Шары будут также снимать члены правительства, министры, руководители ведомств. Желания они исполняют за собственные средства.
Новогодняя благотворительная акция — проект, инициированный президентом в 2018 году и реализуемый «Движением Первых» во всех регионах России.