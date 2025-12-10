Губернатор Калининградской области начал исполнять мечты детей

Среди участников акции — ребята с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети бойцов специальной военной операции, ребята, проживающие в Белгородской, Курской и Брянской областях, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также те, кто живёт в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.