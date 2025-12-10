За парковку на тротуаре во Владивостоке водителям грозит штраф

Во Владивостоке полицейские завели дела в отношении водителей, припарковавших автомобили на тротуаре. Нарушение было зафиксировано в районе улицы 1-я Морская.
Поводом для проверки стали фотографии в социальных сетях, на которых видно, что транспортные средства стояли с заездом на пешеходную зону. Публикация вызвала активное обсуждение среди жителей города.
Сотрудники ГИБДД оперативно отреагировали и составили протоколы по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ. Нарушителям грозит административный штраф в размере 1000 рублей.
В Госавтоинспекции напомнили, что согласно правилам, ставить автомобиль можно только параллельно краю проезжей части, если нет специальных знаков или разметки, разрешающих иную парковку. Остановка или стоянка «елочкой» без соответствующих знаков также является нарушением и влечет ответственность.
Полиция призвала граждан сообщать о подобных нарушениях, которые создают помехи и опасность для пешеходов. За помощью или чтобы передать информацию, можно круглосуточно звонить по телефону дежурной части ГИБДД Владивостока: