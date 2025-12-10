За парковку на тротуаре во Владивостоке водителям грозит штраф

В Госавтоинспекции напомнили, что согласно правилам, ставить автомобиль можно только параллельно краю проезжей части, если нет специальных знаков или разметки, разрешающих иную парковку. Остановка или стоянка «елочкой» без соответствующих знаков также является нарушением и влечет ответственность.