Остров, кампус, три моста. Горожане бурно обсуждают новый Генплан Волгограда

«Тема развития столицы области очень интересная, — говорит профессор, д.э.н., создатель ТГ-канала “Ваш карман & Тренды рынка” Игорь Бельских. — С одной стороны, Волгоград — это стихийная застройка, где можно найти следы как дореволюционного прошлого, так и советского промышленного, а также увидеть современные попытки развивать город с позиций точечной застройки, локальных коммерческих продаж участков земли, попытки создать современный облик города, парковые зоны, особенно в Центральной части. Это в целом говорит о том, что у нас реализуется так называемый брюссельский стиль. Я был в Брюсселе, в Антверпене, и там можно увидеть красивый старый дом 15−16 вв. с музеем Рубенса, дворцы 17−18 вв., и рядом вдруг многоэтажный билдинг 21 в. постройки. Создается ощущение полного архитектурного хаоса, неряшливости городской среды. Но если попасть в Париж, который строился по строго продуманному плану, то настроение совсем другое, и не случайно сегодня этот город — туристическая Мекка».