Остров, кампус, три моста. Горожане бурно обсуждают новый Генплан Волгограда

Минувшая неделя ознаменовалась важным событием — был утверждён Генеральный план развития города-героя Волгограда вплоть до 2045 г. Документ значим не только для столицы области, но и для прилегающих к ней территорий, так как затрагивает их будущее. Что изменится в жизни горожан и как они сами, а также экспертное сообщество оценивают грядущие перемены?
Перекрёсток пяти дорог.
Генплан развития территории нужно обновлять каждые 20 лет, и именно такой срок и наступил в Волгограде. Работа была проделана масштабная и началась она давно. Так, например, общественные слушания по поводу основных параметров документа прошли ещё весной 2025 г. в каждом районе города. Как сообщили в Гордуме, при разработке плана учитывалось и мнение экспертного сообщества.
«Мы выезжали на конкретные места, показывали проектировщикам точки развития, и, что радует, все замечания экспертов в итоговом тексте учтены», — отметил почётный архитектор России, зампредседателя Общественной палаты Волгограда Михаил Норкин.
В итоге акценты в новом плане сделаны на пяти стратегических направлениях: развитие Волгограда как промышленного и образовательного центра, транспортно-логистического хаба, центра культуры, истории и туризма и города, комфортного для жизни.
Если говорить о конкретном наполнении, то часть идей, которые вошли в план, ранее уже озвучивалась властью региона, например: создание технопарка «Сколково» в пойме реки Царицы, строительство межвузовского кампуса в районе Тулака или освоение острова Сарпинский.
Последнее заслуживает отдельного внимания: как раз этот пункт затрагивает близлежащие к Волгограду территории и предполагает наиболее масштабные изменения. Речь идёт о большой стройке и создании новой индустрии отдыха в Волгоградской области.
В рамках проекта планируют возвести три моста (напомним, ранее речь шла об одном, потом о двух), которые свяжут с островной территорией: один будет находиться в районе Волжского, два — в Волгограде. Это, как отметил Михаил Норкин и другие эксперты, позволит «развернуть» город к Волге и перейти от линейной транспортной структуры к линейно-кольцевой. Кроме того, реализация проекта даст возможность не только привлечь туристов, но и решить одну из самых болезненных проблем мегаполиса — отсутствия пляжей.
Другой принципиальный момент — возведение жилья, для чего намерены использовать прибрежные территории. Наряду с этим запланировано возведение новых объектов соцкульта вроде детских садов, школ
Станет больше и транспортно-логистических центров: открыть такие терминалы планируют Сбер и Почта России. Развивать намерены речной порт и ж/д станцию Максима Горького — в этих случаях речь идёт о росте грузовых перевозок.
«Масштабный и современный».
Новый Генплан обсуждают активно. Так, член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Агентства стратегических инициатив Антон Лукаш оценивает документ высоко, считая основополагающим моментом конец концепции линейного города и развитие территории Сарпинского. Это, по его словам, даст возможность связать разобщённые районы и начать освоение огромной территории.
«Знаю, насколько непросто было сделать этот документ — работа шла несколько лет, — отмечает Антон Лукаш. — План — масштабный и современный, я рад».
«Тема развития столицы области очень интересная, — говорит профессор, д.э.н., создатель ТГ-канала “Ваш карман & Тренды рынка” Игорь Бельских. — С одной стороны, Волгоград — это стихийная застройка, где можно найти следы как дореволюционного прошлого, так и советского промышленного, а также увидеть современные попытки развивать город с позиций точечной застройки, локальных коммерческих продаж участков земли, попытки создать современный облик города, парковые зоны, особенно в Центральной части. Это в целом говорит о том, что у нас реализуется так называемый брюссельский стиль. Я был в Брюсселе, в Антверпене, и там можно увидеть красивый старый дом 15−16 вв. с музеем Рубенса, дворцы 17−18 вв., и рядом вдруг многоэтажный билдинг 21 в. постройки. Создается ощущение полного архитектурного хаоса, неряшливости городской среды. Но если попасть в Париж, который строился по строго продуманному плану, то настроение совсем другое, и не случайно сегодня этот город — туристическая Мекка».
«Считаю, что Волгоград должен развивать прежде всего туристическую составляющую экономики, — продолжает эксперт. — Второе — мы должны избавится от промышленного прошлого, тех заводов, которые занимают самые престижные площади вдоль Волги, но не работают, стоят в развалинах. На этой территории нужно проводить реновацию, восстанавливать ее. Третье — Волгоград должен стать деловым, экономическим, финансовым и образовательным центром. В представленном Генплане этот момент попытались отразить. Четвёртое — нельзя забывать, что Волгоград — это место проживания миллиона человек. При этом существуют значительные различия в образе жизни, уровне, комфорте проживания не только в области, но и между районами города. Эта большая разница заметно мешает централизованному, поступательному, четко направленному развитию города».
Не секрет, что Волгоград уступает соседним городам по зарплате, количеству рабочих мест, уровню развития бизнеса. И вот этот новый Генплан — это вариант изменить ситуацию. Да, его можно критиковать, но это копия, отражение, зеркало нашего времени. Изменить его уже не получится, решение принято.
Бурное обсуждение Генплана идёт и в городских пабликах, где высказываются сотни мнений, причём в части из них есть конкретные пожелания и замечания. Большую часть волгоградцев очень волнует экологическая составляющая плана освоения Сарпинского — люди опасаются, что природе острова с её краснокнижной флорой и фауной будет нанесён урон.
Других интересует развитие транспорта. Так, жители указывают, что по сей день добраться от Спартановки до Красноармейска — это долго и сложно, предлагают увеличить количество электричек. Беспокоит людей и то, что в городе никак не завершат строительство моста через Волгу. Вопросы вызывает и жилищная проблема.
«Это очень хорошо, что возведут новые жилые массивы, но как там купить жильё при наших копеечных зарплатах? — спрашивает пользователь Ольга. — Мы собираемся уезжать из Волгограда, так как не можем здесь заработать на квартиру, а у нас уже на руках ребёнок».
Таких комментариев немало, и вместе с ними звучит обращение к властям — открывайте предприятия, создавайте новые рабочие места, повышайте зарплату. Спорить с этим трудно — при имеющейся утечке рабочих рук даже самый лучший план реализовать будет сложно.
Между тем справедливости ради нужно отметить, что развитие промышленных зон в план входит, об этом разработчики не забыли. К тому же, как было указано в ходе осуждения документа, генеральный план — это не схема, а стратегический градообразующий документ. То есть доработки и коррективы он допускает, и наверняка за ближайшие 20 лет они ещё будут.