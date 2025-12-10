Более 210 тысяч омичей поставили себе самозапрет на кредитование

Самозапрет стало возможным оформить с 1 марта нынешнего года. Эта услуга помогает избежать нежелательных заёмных обязательств и минимизировать риски в случае утечки личных данных или мошенничества. После активации запрета банки и микрофинансовые организации не будут выдавать кредиты на ваше имя, будь то онлайн-заявка или личное обращение.