Более 210 тысяч омичей поставили себе самозапрет на кредитование

Более 210 тысяч омичей уже назначили себе самозапрет от оформления кредитов на своё имя. Такими данными делится региональное Минцифры.
Самозапрет стало возможным оформить с 1 марта нынешнего года. Эта услуга помогает избежать нежелательных заёмных обязательств и минимизировать риски в случае утечки личных данных или мошенничества. После активации запрета банки и микрофинансовые организации не будут выдавать кредиты на ваше имя, будь то онлайн-заявка или личное обращение.
Кроме того, самозапрет, уверены в ведомстве, станет полезным инструментом для тех, кто склонен принимать импульсивные решения и оформлять кредиты на крупные покупки. Он даст возможность остановиться, обдумать ситуацию и принять взвешенное решение. Если же займ всё-таки понадобится, ограничение можно будет снять.
«В Омской области сервисом по установлению самозапрета на кредиты и займы уже воспользовались 210 тыс. жителей. Процедура установки и снятия запрета максимально проста и удобна, что позволяет жителям нашего региона эффективно управлять своими финансовыми обязательствами», — отметил первый замминистра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Важно: самозапрет не касается уже оформленных кредитов и займов, а также не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты.