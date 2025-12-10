115 повреждений теплосети обнаружили в Новосибирске с помощью зеленого красителя

В Новосибирске подвели первые итоги проверки теплосети с помощью органического красителя. Он помог выявить 115 повреждений трубопроводов по контурам Новосибирской ТЭЦ-2 и Новосибирской ТЭЦ-5, в том числе, неплотности в теплообменниках. Об этом сообщили в пресс-службе СГК Новосибирска.
-Устранение выявленных дефектов позволило существенно сократить утечки теплоносителя — на 122 тысячи тонн, — добавили в пресс-службе.
Сообщается, что метод, который уже показал свою эффективность, позволяет выявлять даже самые незначительные дефекты, неплотности и несанкционированные врезки. Продолжаться дополнительное обследование теплосетей будет дважды в год: в октябре — после запуска отопительной системы, и в марте — перед гидравлическими испытаниями, чтобы оценить состояние сетей после окончания отопительного сезона.