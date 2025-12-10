Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

115 повреждений теплосети обнаружили в Новосибирске с помощью зеленого красителя

СГК подвел первые итоги обследования трубопроводов при помощи органического красителя.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске подвели первые итоги проверки теплосети с помощью органического красителя. Он помог выявить 115 повреждений трубопроводов по контурам Новосибирской ТЭЦ-2 и Новосибирской ТЭЦ-5, в том числе, неплотности в теплообменниках. Об этом сообщили в пресс-службе СГК Новосибирска.

-Устранение выявленных дефектов позволило существенно сократить утечки теплоносителя — на 122 тысячи тонн, — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что метод, который уже показал свою эффективность, позволяет выявлять даже самые незначительные дефекты, неплотности и несанкционированные врезки. Продолжаться дополнительное обследование теплосетей будет дважды в год: в октябре — после запуска отопительной системы, и в марте — перед гидравлическими испытаниями, чтобы оценить состояние сетей после окончания отопительного сезона.