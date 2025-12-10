Ричмонд
В новосибирском зоопарке у игрунок Жоффруа родился малыш

В семье маленьких приматов — большое событие. 25 октября у пары игрунок Жоффруа появился на свет детёныш. Кроху уже можно разглядеть в вольере.

Источник: Новосибирский зоопарк

«У малыша прекрасные родители с большим опытом, которые отлично справляются со своими обязанностями. Пока детёныш большую часть времени проводит с папой. Отец носит его на себе, а маме передаёт только на время кормления», — рассказывает зоолог Мария Васенина.

Интересно, что остальные члены группы тоже проявляют к малышу большое внимание и явно не прочь помочь, но родители пока ревностно охраняют своё чадо. Маленькая игрунка уже начинает исследовать мир: её пару раз видели в одиночку на канате и у кормушки. Она с любопытством наблюдает за сородичами и учится строить отношения в семье.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирский зоопарк отправил гуманитарную помощь в ДНР.