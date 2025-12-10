В новосибирском зоопарке у игрунок Жоффруа родился малыш

Интересно, что остальные члены группы тоже проявляют к малышу большое внимание и явно не прочь помочь, но родители пока ревностно охраняют своё чадо. Маленькая игрунка уже начинает исследовать мир: её пару раз видели в одиночку на канате и у кормушки. Она с любопытством наблюдает за сородичами и учится строить отношения в семье.