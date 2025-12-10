В Минздраве Приморья рассказали о состоянии школьника, на которого упало фортепиано

Напомним, днём 10 декабря во время перемены на 11-летнего ученика одной из школ Дальнереченска упало фортепиано. В результате происшествия ребёнок получил травмы. Прокуратура Приморья инициировала проверку по факту травмирования школьника. Следственные органы СКР по Приморскому краю устанавливают обстоятельства случившегося. Сейчас проводятся опросы очевидцев и сотрудников учебного заведения.