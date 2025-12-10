В Минздраве Приморья рассказали о состоянии школьника, на которого упало фортепиано

Ребёнок, пострадавший в результате падения фортепиано в одной из школ Дальнереченска, находится в Дальнереченской центральной городской больнице. Он госпитализирован в хирургическое отделение, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Состояние ребёнка оценивается врачами как ближе к удовлетворительному. Специалисты диагностировали закрытую черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь, он находится под постоянным наблюдением специалистов.
Напомним, днём 10 декабря во время перемены на 11-летнего ученика одной из школ Дальнереченска упало фортепиано. В результате происшествия ребёнок получил травмы. Прокуратура Приморья инициировала проверку по факту травмирования школьника. Следственные органы СКР по Приморскому краю устанавливают обстоятельства случившегося. Сейчас проводятся опросы очевидцев и сотрудников учебного заведения.