Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала

По словам главы региона, звание стоит наравне с маршалом Советского Союза, которого не присваивали никому с 2006 года.
Губернатор рассказал, что в 2018—2019 годах Моисеев исполнял обязанности командующего Черноморским флотом ВМФ России, после его назначили командующим Северным флотом. Главкомом ВМФ РФ он стал уже в 2024 году.
«Он участвовал в 13 дальних походах и боевых службах, включая операции подо льдами Северного полюса. Под его руководством успешно проводились испытания новейшего оружия и стрельбы баллистическими ракетами. Александр Алексеевич — настоящий патриот и пример для подражания. Поздравляю его с заслуженным успехом и желаю дальнейших побед на благо нашей Родины!» — отметил Развожаев.