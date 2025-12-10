Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала

«Он участвовал в 13 дальних походах и боевых службах, включая операции подо льдами Северного полюса. Под его руководством успешно проводились испытания новейшего оружия и стрельбы баллистическими ракетами. Александр Алексеевич — настоящий патриот и пример для подражания. Поздравляю его с заслуженным успехом и желаю дальнейших побед на благо нашей Родины!» — отметил Развожаев.