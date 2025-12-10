Варшава готова передать Киеву МиГ-29 в обмен на украинские технологии

«Ведомости» сообщают, что еще в июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял о готовности страны постепенно передавать Украине списываемые истребители МиГ-29. По его словам, это станет вкладом Варшавы в военную поддержку Киева. Однако тогда политик не уточнил ни конкретные сроки передачи самолетов Украине, ни замену их на истребителей от союзников по НАТО.