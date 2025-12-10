Ричмонд
Варшава готова передать Киеву МиГ-29 в обмен на украинские технологии

Польша готова обменять списанные истребители МиГ-29 на украинские технологии по производству ракет и дронов. Соответствующее сообщение опубликовал Генштаб армии Польши в соцсети X.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В публикации отмечается, что переговоры между странами по этому вопросу продолжаются.

Поскольку истребители МиГ-29 в Польше полностью выработали свой ресурс, а дальнейшая модернизация считается бесперспективной, их планируется заменить на самолеты F-16 и FA-50, подчеркнули в военном ведомстве.

«Ведомости» сообщают, что еще в июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял о готовности страны постепенно передавать Украине списываемые истребители МиГ-29. По его словам, это станет вкладом Варшавы в военную поддержку Киева. Однако тогда политик не уточнил ни конкретные сроки передачи самолетов Украине, ни замену их на истребителей от союзников по НАТО.

