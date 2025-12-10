Ричмонд
Омичи пожаловались на прорыв трубы на новом бульваре Архитекторов. Вот что ответила мэрия

Вода затопила дорогу и сделала её обледенелой.

Источник: Om1 Омск

В телеграм-канале «Аварийный Омск» читатели пожаловались на состояние бульвара Архитекторов. По их словам, в районе дома 13 в направлении Крупской лопнули трубы водопровода, и вода хлынула на тротуар и проезжую часть.

«Водоканал отказывается перекрывать воду, ГАИ — выставлять знаки, а УДХБ — очищать дорогу от наледи!», — возмущался анонимный автор во вторник, 9 декабря.

Вечером того же дня в канале сообщили, что объёмы мёрзлой воды на дороге увеличились. А наутро дорожные службы принялись за работу.

Отреагировали на ситуацию и в мэрии.

«Специалистами департамента контроля было установлено, что произошло повреждение на сетях водоснабжения АО “Омскводоканал”, ресурсоснабжающей организации выдано предписание об устранении выявленного нарушения», — прокомментировали ситуацию в администрации города, порекомендовав за более подробной информацией обращаться в пресс-службу водоканала.