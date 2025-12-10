Почти 70 хоккейных коробок зальют в Нижнем Новгороде этой зимой

В Нижнем Новгороде этой зимой зальют порядка 70 хоккейных коробок. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству Гордумы 9 декабря.
В общей сложности депутаты обсудили восемь вопросов, в том числе содержание хоккейных коробок.
Среди других рассмотренных на заседании тем — снос аварийных домов, ремонт муниципальных бань, передача в собственность или на обслуживание бесхозяйных объектов.
«Возможность смотреть на проблему с разных точек зрения делает нашу работу более эффективной и помогает достичь результата, который мы все видим в развитии города и в улучшении качества жизни нижегородцев», — сказал Павел Пашинин, под председательством которого прошло заседание.
Напомним, что самые первые катки в Нижнем Новгороде начали работать 1 декабря в парках «Швейцария» и имени 1 Мая. Уже на этой неделе, 12 декабря, каток откроется на территории Нижегородской ярмарки. Там также организуют новогоднюю площадку с мастер-классами и развлекательной программой.