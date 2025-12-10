Ричмонд
В башкирском Белорецке мониторят температуру в квартирах

Нагрев теплоносителя ожидается после обеда.

Источник: Башинформ

В администрации Белорецкого района сообщили о ситуации по отоплению на 12 часов. Сейчас продолжается заполнение системы теплоносителем, управляющие компании ведут постоянный мониторинг температуры в квартирах. Ситуацию в школах, детсадах, больницах контролирует мэрия.

По всем вопросам жители могут позвонить по номеру 3−17−34 в «Белорецкие тепловые сети».

Ранее глава администрации района Азат Хакимов сообщал, что в систему надо закачать несколько сотен кубов теплоносителя, после чего можно будет включить котлы и ждать прогрева помещений.