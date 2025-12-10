Первый трамвай проехал по улицам Краснодара ровно 125 лет назад

10 декабря Краснодар отмечает г юбилей — 125 лет со дня запуска первого трамвая по улицам города. Этот важный этап стал началом долгой и увлекательной истории городского транспорта, которая прочно вошла в повседневную жизнь краснодарцев.
За этот век предприятие выросло из одной линии в мощную транспортную систему. Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, сейчас МУП «КТТУ» обслуживает 128 километров трамвайных путей, 175 километров контактной сети троллейбуса, более 700 единиц подвижного состава. А трудятся на предприятии около 3200 сотрудников.
В департаменте отметили, что главной ценностью являются люди, которые запустили движение более века назад, восстанавливали рельсы после войны, и обеспечивая пассажирам комфорт и безопасность по сей день.
«Юбилей — хороший повод еще раз сказать спасибо всем, кто причастен к этой истории. Тем, кто учил, передавал опыт, чинил, водил, прокладывал, обслуживал, дежурил ночами, — написали в соцсетях дептранса. — Спасибо тем, кто выходит на смену раньше, чем город проснется, и тем, кто до позднего вечера следит, чтобы последний вагон все-таки довез пассажиров до дома».