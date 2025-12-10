Ричмонд
На 30% повысят плату за детские сады в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря, ФедералПресс. В Ростове планируется повышение платы за детский сад. Сумма возрастет почти на 30%. Начальник Управления образования города Александр Вихтоденко объяснил, что такое решение обусловлено изменением стоимости товаров и услуг.

«При этом оплата за детский сад в нашем городе на протяжении многих лет остается одной из самых низких в Ростовской области», — подчеркнул Александр Вихтоденко в комментариях местным изданиям.

Согласно предоставленным данным, для детей до трех лет в группах полного дня стоимость может увеличиться на 35,4 рубля — с 97,9 до 133,2 рубля в сутки. Для детей 3−7 лет в таких группах плата вырастет на 40,9 рубля — со 113,5 до 154,4 рубля.

Плата за группы неполного дня (до пяти часов, без сна и питания) останется на прежнем уровне — 10,8 рубля.