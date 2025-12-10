На 30% повысят плату за детские сады в Ростове

Согласно предоставленным данным, для детей до трех лет в группах полного дня стоимость может увеличиться на 35,4 рубля — с 97,9 до 133,2 рубля в сутки. Для детей 3−7 лет в таких группах плата вырастет на 40,9 рубля — со 113,5 до 154,4 рубля.