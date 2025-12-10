Большая и дружная семья стала еще больше: жительница Башкирии в десятый раз стала мамой

В Уфе в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова появился на свет десятый ребенок в семье Бикмурзиных из Калтасинского района Башкирии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Мама и малыш весом 3300 граммов были выписаны домой уже на четвертые сутки, где их встретили девять старших братьев и сестер. В семье воспитываются семь девочек и трое мальчиков, среди которых есть близнецы.
Заведующий акушерским отделением Артур Закиров отметил, что десятые роды относятся к категории сложных и требуют повышенного внимания медицинского персонала из-за повышенных рисков развития осложнений, таких как кровотечения или анемия. Он подчеркнул, что специалисты перинатального центра РКБ обладают необходимым опытом для ведения подобных случаев.
Ежегодно в этом медицинском учреждении, по данным Минздрава, рождается более трех тысяч детей.
