«Дарили мне, значит, моя!»: бывшие супруги в суде выясняли, с кем останется кошка

Мужчина, естественно, был против: «Она здесь привыкла, мы прекрасно ладим, я ее кормлю и лечу!». К тому же, по его словам, за все это время никаких претензий от бывшей не поступало. Женщина настаивала: «Кошку дарили мне, значит, она моя! У меня теперь отличные условия!».