«Дарили мне, значит, моя!»: бывшие супруги в суде выясняли, с кем останется кошка

Делить при разводе можно не только диваны и чашки, но и… животных! Именно так и произошло в одном ангарском суде, где главным «предметом спора» стала кошка породы мейн-кун.
История началась 13 лет назад, когда женщине подарили породистого котенка. Но после расставания супругов кошка осталась жить с бывшим мужем. Спустя три года хозяйка вдруг вспомнила о своем подарке и решила: «Верните мою кошку!».
Мужчина, естественно, был против: «Она здесь привыкла, мы прекрасно ладим, я ее кормлю и лечу!». К тому же, по его словам, за все это время никаких претензий от бывшей не поступало. Женщина настаивала: «Кошку дарили мне, значит, она моя! У меня теперь отличные условия!».
— Во время изучения дела оказалось, что доказательств, будто кошку покупали на общие деньги супругов, нет. А раз подарок был адресован лично ей, то и животное принадлежит ей одной. В итоге суд постановил: кошку — хозяйке, а судебные издержки — ее экс-супругу, — говорят в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Правда, решение пока не вступило в силу, так что у мейн-куна, возможно, еще есть шанс остаться в привычной квартире.
