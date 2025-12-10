Мэрия Омска распорядилась снести заброшенную школу на улице Свободы

Во вторник, 9 декабря, на сайте мэрии вышло постановление о сносе здания школы № 163, ныне находящемся в заброшенном состоянии. Объект не используется с 2016 года.
Трехэтажное здание площадью 1617,9 кв. м находится на улице Свободы, 157, в Октябрьском округе.
То, что здание могут снести, стало понятно еще в октябре. Тогда на пленарном заседании горсовета его председатель Владимир Корбут сообщил, что строение объект находится в неудовлетворительном состоянии.
По информации постановления, городской депимущества должен организовать снос, внести изменения в реестр муниципального имущества Омска и зарегистрировать в установленном порядке прекращение права муниципальной собственности города на здание.
До того здание уже выставляли на торги, но несколько раз это было безуспешно. В последней попытке цена составляла 14,3 млн рублей.
Также через несколько лет после закрытия там происходил пожар. Пламя повредило крышу и перекрытия. В 2023 же году школьник выпрыгнул там из окна. У него диагностировали перелом ноги и ушиб почки.
