Мэрия Омска распорядилась снести заброшенную школу на улице Свободы

Ранее здание несколько раз не удалось продать на торгах.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 9 декабря, на сайте мэрии вышло постановление о сносе здания школы № 163, ныне находящемся в заброшенном состоянии. Объект не используется с 2016 года.

Трехэтажное здание площадью 1617,9 кв. м находится на улице Свободы, 157, в Октябрьском округе.

То, что здание могут снести, стало понятно еще в октябре. Тогда на пленарном заседании горсовета его председатель Владимир Корбут сообщил, что строение объект находится в неудовлетворительном состоянии.

По информации постановления, городской депимущества должен организовать снос, внести изменения в реестр муниципального имущества Омска и зарегистрировать в установленном порядке прекращение права муниципальной собственности города на здание.

До того здание уже выставляли на торги, но несколько раз это было безуспешно. В последней попытке цена составляла 14,3 млн рублей.

Также через несколько лет после закрытия там происходил пожар. Пламя повредило крышу и перекрытия. В 2023 же году школьник выпрыгнул там из окна. У него диагностировали перелом ноги и ушиб почки.

Ранее «КП Омск» писала, что в Омске на улицах Масленникова и Маяковского снесут частные дома ради новой комплексной застройки.