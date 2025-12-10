«Обеспечили пребывание 20 нелегалов». Иностранец и директор стройфирмы незаконно трудоустраивали мигрантов в Беларуси

Осенью 2024-го к нему поступил «заказ» оформить 12 мигрантов, и фигурант нашел подельника. 34-летний учредитель стройфирмы под видом легального бизнеса занимался фиктивным трудоустройством иностранцев. Первый заказ оказался неудачным из-за ошибок в документах, но они продолжили размещать в интернете объявления для якобы трудоустройства иностранцев, обещая им гарантированное разрешение на временное проживание в стране. За деньги они изготавливали подложные документы, которые потом предоставлялись в территориальные органы по гражданству и миграции УВД.