«Обеспечили пребывание 20 нелегалов». Иностранец и директор стройфирмы незаконно трудоустраивали мигрантов в Беларуси

В Беларуси пресечен канал незаконной миграции. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Так, в декабре 2023-го 29-летний иностранец приехал в Минск поступать в университет, но по совету друзей передумал и пошел работать в такси. В какой-то момент он остался без работы из-за блокировки такси-приложения и со знакомым директором одной из минских фирм стал трудоустраивать мигрантов, размещая в интернете объявления.
Осенью 2024-го к нему поступил «заказ» оформить 12 мигрантов, и фигурант нашел подельника. 34-летний учредитель стройфирмы под видом легального бизнеса занимался фиктивным трудоустройством иностранцев. Первый заказ оказался неудачным из-за ошибок в документах, но они продолжили размещать в интернете объявления для якобы трудоустройства иностранцев, обещая им гарантированное разрешение на временное проживание в стране. За деньги они изготавливали подложные документы, которые потом предоставлялись в территориальные органы по гражданству и миграции УВД.
В какой-то момент один из фигурантов покинул Беларусь, но продолжил удаленно оформлять подложные ходатайства о выдаче виз, трудовые договора с работниками, уведомления от нанимателя и т.д.
— Обвиняемые обеспечили нелегальное пребывание и въезд в Беларусь двадцати иностранным гражданам. Преступная схема принесла участникам свыше семи тысяч рублей, — прокомментировали в СК.
Суд признал 29-летнего иностранца виновным в организация незаконной миграции (ч.1 ст.371−1 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 3 годам заключения в исправительной колонии общего режима. Его подельник объявлен в розыск. Материалы выделены в отдельное производство.
Еще налоговая предупредила белорусов про фейковый аккаунт, который пишет комментарии в популярной соцсети.
Тем временем КГК проведет горячую линию по пассажирским перевозкам после критики Лукашенко.