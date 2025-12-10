Ричмонд
В Ростовской области зафиксировали сброс стоков в Александровский пруд

Сбрасывали недостаточно очищенные стоки: в Аксайском районе выявили загрязнение пруда.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подтвердилась информация о загрязнении Александровского пруда в балке Аглицкой, на территории Мишкинского сельского поселения Аксайского района. Об этом сообщили в минприроды региона.

Выездную инспекцию организовали после жалоб. Итоги ноябрьской проверки стали известны в декабре. Оказалось, местная производственная площадка сбрасывала в водоем «недостаточно качественно очищенные бытовые стоки», и это является нарушением.

Представители минприроды уже провели профилактические мероприятия. Также юрлицам направили предостережения с просьбой строго придерживаться всех необходимых требований и норм.

