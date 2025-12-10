В Казани арестован Mercedes за 164 тысячи рублей штрафов

Как выяснилось, 22-летний водитель, чей стаж едва превышал четыре месяца, имел неоплаченные административные штрафы на общую сумму более 164 тысяч рублей, сроки оплаты которых давно истекли. Судебные приставы составили акт об аресте транспортного средства.