В Казани арестован Mercedes за 164 тысячи рублей штрафов

В Казани сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого скопил огромные долги по штрафам. Инцидент произошел 9 декабря на улице Пушкина.
Как выяснилось, 22-летний водитель, чей стаж едва превышал четыре месяца, имел неоплаченные административные штрафы на общую сумму более 164 тысяч рублей, сроки оплаты которых давно истекли. Судебные приставы составили акт об аресте транспортного средства.
Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Молодой человек доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
