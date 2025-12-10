Новые маршруты из Москвы в Подмосковье заработают уже 13 декабря

В этом году по соглашению между правительствами Москвы и Московской области в систему московского транспорта планируется интегрировать 25 действующих пригородных маршрутов на северо‑западном и западном направлениях.
В результате на этих маршрутах внедрят стандарты московского транспорта, среди которых удобные интервалы движения автобусов и расписание, современный подвижной состав и профессиональные водители.
«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. 13 декабря запустим еще четыре смежных маршрута из столицы в область. 30 автобусов российского производства проследуют от станций метро “Строгино”, “Щукинская” и “Крылатское” в городские округа Красногорск и Одинцовский. Транспорт оборудовали всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. Во второй половине декабря планируем открыть еще четыре маршрута между столицей и Подмосковьем», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Автобусы полностью соответствуют стандартам московского транспорта. Они низкопольные, оснащены климат‑контролем, приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, а также велосипедов и детских колясок. В салонах имеются USB-разъемы для зарядки гаджетов и медиапанели для информирования пассажиров.
На маршрутах № 1358 и 1594 установлен фиксированный тариф. Прикладывать карту нужно только при входе. Проезд по карте «Тройка» на маршруте № 1358 будет стоить 77 рублей, маршруте № 1594 — 140 рублей. Проезд по банковской карте на маршруте № 1358 будет стоить 78 рублей, на маршруте № 1594 — 141 рубль.
На маршрутах № 1282 и 1580 тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза — при входе и выходе. Так, проезд по карте «Тройка» будет стоить от 63 до 105 рублей, а по банковской карте — от 64 до 106 рублей.
На всех четырех маршрутах доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней, а также по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся. Кроме того, предусмотрен бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы. Льготным категориям граждан Московской области, а также лицам до 60 лет, имеющим право на бесплатный проезд на областных маршрутах, предоставляется бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем).
Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Для бесплатной пересадки на различные виды московского транспорта рекомендуется использовать абонементы «Единый» на 30, 90 и 365 дней зоны «Пригород». Карта «Стрелка» работать не будет.
Приобрести и пополнить карту «Тройка» можно в кассах и автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Пополнить карту «Тройка» также можно онлайн через мобильное приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт», а затем нужно активировать удаленное пополнение на любом валидаторе в салоне автобуса.
Пригородный маршрут № 580 заменен маршрутом № 1580.
До 2028 года планируется включить в систему московского транспорта не менее 30 процентов действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.
Запуск новых смежных межрегиональных маршрутов станет импульсом к развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе, включая установку современных остановок, обустройство выделенных полос, создание новых и реконструкцию существующих транспортных узлов, а также сочетание разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из Подмосковья в Москву и обратно.