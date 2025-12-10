Новые маршруты из Москвы в Подмосковье заработают уже 13 декабря

На всех четырех маршрутах доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней, а также по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся. Кроме того, предусмотрен бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы. Льготным категориям граждан Московской области, а также лицам до 60 лет, имеющим право на бесплатный проезд на областных маршрутах, предоставляется бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем).