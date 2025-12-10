Ученые Омского ГАУ работают над эволюционной моделью для развития АПК

В Омском государственном аграрном университете реализуется масштабный научный проект «Эволюционная концепция организационно-экономического механизма глубинной трансформации рыночных законов, процессов и барьеров в мировом сельском хозяйстве». Цель исследования — создать адаптивную модель аграрной экономики, способную эффективно функционировать в условиях глобальных кризисов, санкций, климатических изменений и цифровой трансформации. Исследование получило финансирование из Российского научного фонда (№ 24−28−20382).
Авторы проекта рассказали подробнее о своем исследовании. Ученые уже выявили ключевые факторы для укрепления устойчивости российского агропромышленного комплекса и разработали сценарии трансформации логистики, производства и сбыта, которые позволят сократить издержки и повысить конкурентоспособность отечественной продукции. Собственно, все эти знания помогут создать работающую модель для организации АПК не только в нашем регионе, но и по всей стране.
«Мы поставили себе цель — изучить механизмы адаптации сельского хозяйства к новым условиям глобализации, цифровизации и климатических изменений. Проект направлен на формирование эволюционной концепции управления рынком сельскохозяйственной продукции, способствующей росту производительности труда, расширению экспортного потенциала и укреплению продовольственной безопасности нашей страны и мира в целом», — отметила руководитель проекта, доктор экономических наук и ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.
Для анализа применяется многоуровневый методологический аппарат: экономико-математическое моделирование, пространственный анализ, SWOT- и факторный анализ, а также инструменты оценки устойчивости к шоковым событиям. Такой подход позволяет учитывать динамику современной аграрной экономики и прогнозировать адаптационные реакции предприятий.
«Мы планируем представить научно обоснованные модели трансформации рыночного поведения предприятий сельского хозяйства, позволяющие повысить устойчивость региональных и национальных продовольственных систем. Будут разработаны конкретные рекомендации по снижению рисков в цепочках поставок, улучшению управления рисками и повышению уровня продовольственной безопасности», — подчеркнула к.э.н. Ольга Крюкова.
Особое внимание в проекте уделено санкционной устойчивости. Как говорят разработчики проекта, это одна из центральных тем.
«Это одна из центральных тем. Мы изучаем, как санкции ломают глобальные цепочки и создают барьеры. При этом проект направлен на поиск путей для формирования продовольственного суверенитета, чтобы Россия не зависела от западных поставщиков семян, техники или программного обеспечения», — подчеркнула старший научный сотрудник Омского ГАУ Анастасия Загоренко.
«Наша работа направлена на то, чтобы на полках магазинов были качественные и доступные продукты. Наши рекомендации по сглаживанию сезонных колебаний цен и развитию логистики напрямую влияют на чек в супермаркете», — поддержал коллегу аспирант и участник команды Александр Дегенгардт.
Исследователи уже начали внедрять первые решения: часть рекомендаций легла в основу стратегий развития агрокомплекса, а цифровые сервисы для фермерских хозяйств могут заработать в ближайшие 1−2 года. Проект также предполагает тесное взаимодействие с органами власти и агропредприятиями для практического применения результатов.
Проект не только научный, но и образовательный: он вовлекает молодых исследователей, формирует новую школу аграрных экономистов и готовит основу для кандидатских и докторских диссертаций.
«Через десять лет хотелось бы видеть развитую инфраструктуру сельского хозяйства, основанную на цифровых технологиях, расцвет биоэкономики и экосистемный подход в стратегическом управлении АПК», — резюмировала Шумакова.
Команда активно сотрудничает с учеными из других регионов России и Казахстана, участвует в международных конференциях. Некоторые из предложений уже начинают воплощаться на практике, отдельные элементы стратегии развития уже были представлены в виде предложений на региональном уровне.