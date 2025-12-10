Ученые Омского ГАУ работают над эволюционной моделью для развития АПК

Авторы проекта рассказали подробнее о своем исследовании. Ученые уже выявили ключевые факторы для укрепления устойчивости российского агропромышленного комплекса и разработали сценарии трансформации логистики, производства и сбыта, которые позволят сократить издержки и повысить конкурентоспособность отечественной продукции. Собственно, все эти знания помогут создать работающую модель для организации АПК не только в нашем регионе, но и по всей стране.