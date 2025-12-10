Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве

Проверка происходит в два этапа: ИИ выявляет факт несоблюдения правил, затем сотрудники ЦОДД перепроверяют вручную каждый случай перед отправкой документов в ГИБДД. Как заверили в центре, все сомнительные решения будут трактоваться в пользу водителей.