Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве

ЦОДД: в Москве камеры с ИИ стали выявлять нарушения правил остановки машин.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали выявлять остановку в местах, где автомобиль мешает другим участникам движения или пешеходам, сообщил Telegram-канал Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Теперь камеры выявляют нарушения правил остановки, которые создают помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки», — говорится в публикации.

В ЦОДД уточнили, что первые камеры установили на дублере проспекта Маршала Жукова, у центра госуслуг.

Центр объяснил особенности алгоритма: камеры делают снимки с интервалом в минуту, поэтому остановка на меньший срок нарушением не считается, а в случае затора нарушение не фиксируется.

Проверка происходит в два этапа: ИИ выявляет факт несоблюдения правил, затем сотрудники ЦОДД перепроверяют вручную каждый случай перед отправкой документов в ГИБДД. Как заверили в центре, все сомнительные решения будут трактоваться в пользу водителей.