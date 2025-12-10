Ричмонд
Жительница Башкирии родила десятого ребенка

В ее семье появился третий сын.

Источник: Минздрав Башкортостана

Жительница Калтасинского района родила десятого ребенка. На свет в стенах Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе появился мальчик весом 3300 граммов, сообщили в Минздраве Башкирии.

Теперь в семье Бикмурзиных семь дочерей и трое сыновей, среди которых есть и близнецы.

«На четвертые сутки мама и малыш уже вернулись домой», — добавили в Минздраве.

По словам заведующего акушерским отделением Артура Закирова, десятые роды требуют особого внимания со стороны медиков. С каждым разом возрастает риски развития осложнений.