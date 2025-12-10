Из-за «эффекта Долиной» уральцы стали на 34% чаще обращаться к психиатрам

К специалистам обращаются контрагенты, которые пытаются защитить себя от мошенничества при приобретении жилья. Каждый год в Свердловском областном клиническом психоневрологическом диспансере проводится до 170 судебно-психиатрических экспертиз по делам о признании сделок недействительными. После этого треть таких сделок действительно признают недействительными.