Из-за «эффекта Долиной» уральцы стали на 34% чаще обращаться к психиатрам

В 2025 году в Свердловской области на 34% выросло количество обращений к специалистам для проведения освидетельствования для подтверждения способности заключать сделку по продаже недвижимости. Об этом со ссылкой на данные регионального Минздрава пишет ЕАН.
К специалистам обращаются контрагенты, которые пытаются защитить себя от мошенничества при приобретении жилья. Каждый год в Свердловском областном клиническом психоневрологическом диспансере проводится до 170 судебно-психиатрических экспертиз по делам о признании сделок недействительными. После этого треть таких сделок действительно признают недействительными.
Третий год в Свердловской области наблюдается рост случаев, когда истцы требуют признать сделку по продаже недвижимости недействительной, обосновывая это тем, что находились под влиянием аферистов. Специалисты советуют проводить освидетельствование перед заключением сделки.
«Эффектом Долиной» называют ситуацию на рынке вторичной недвижимости, когда владелец квартиры через какое-то время после продажи пытается оспорить сделку, утверждая, что продал жилье под влиянием аферистов. При этом, бывший владелец после возвращения недвижимости по решению суда не возвращает деньги покупателю.