Запрет продажи сигарет и вейпов на остановках могут ввести с 1 сентября

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Запрет продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта в России может вступить в силу 1 сентября 2026 года, соответствующую поправку ко второму чтению одобрил комитет Госдумы по охране здоровья, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента законодательной думой Хабаровского края. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 21 октября. Согласно первоначальной редакции документа, в случае его окончательного принятия, закон должен был вступить в силу 1 марта 2026 года.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — сказано в документе.
Кроме того, профильный комитет одобрил поправку, которой предлагается уточнить, что данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является «единственным в населенном пункте местом продажи табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции».