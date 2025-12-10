Экопросветитель пытался добиться «северной» надбавки за работу в Прикамье

«Суд отметил, что истец получал соответствующие региону надбавки к заработной плате в виде районного коэффициента (15%), а доводы истца о его праве на получение надбавки за стаж работы в местности с особыми климатическими условиями дополнительно к уральскому (районному) коэффициенту к зарплате, не основаны на законе и удовлетворению не подлежат», — рассказывает ведомство.