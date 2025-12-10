Экопросветитель пытался добиться «северной» надбавки за работу в Прикамье

Экопросветитель пытался добиться «северной» надбавки за работу в заповеднике в Пермском крае, сообщает краевой суд.
Как рассказывает инстанция, исковое заявление рассматривалось в Губахинском городском суде. С 2023 года мужчина работал в государственном заповеднике «Басеги» в должности специалиста по экологическому просвещению. Спустя два года он обратился в инстанцию с требованием начислить к заработной плате надбавки, положенные работникам на Крайнем Севера.
Первый суд отказал ему в этом требовании и экопросветитель обратился в Пермский краевой суд. Тем не менее во второй инстанции поддержали решение, принятое в Губахе.
«Суд отметил, что истец получал соответствующие региону надбавки к заработной плате в виде районного коэффициента (15%), а доводы истца о его праве на получение надбавки за стаж работы в местности с особыми климатическими условиями дополнительно к уральскому (районному) коэффициенту к зарплате, не основаны на законе и удовлетворению не подлежат», — рассказывает ведомство.
Краевой суд также отказал пермяку в начислении надбавки.