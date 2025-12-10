В Ростове завершается капитальный ремонт детского сада «Медвежонок»

По информации господина Скрябина, дошкольное учреждение расположено на проспекте Королева, 181. В ходе работ специалисты отремонтировали кровлю, заменили все инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки. Также выполнили усиление грунтов основания и каркаса здания. Внутренние отделочные работы проведены на площади около 3 тыс. кв. м. На здании установили современный вентилируемый фасад.
Помимо ремонта здания, строители обновили и прилегающую территорию площадью порядка 9 тыс. кв. м. Здесь разместили современное и безопасное игровое оборудование, теневые навесы на десяти групповых площадках.
В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы оборудования, косметические малярные работы, запуск теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения в рамках договоров на технологическое присоединение. Также выполняется меблировка помещений.
«Планируем, что уже в начале 2026 года детский сад откроет свои двери для юных ростовчан», — заключил глава Ростова.