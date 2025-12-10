Госдума рассмотрит проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках

Согласно поправке, одобренной комитетом ко второму чтению, предлагается перенести срок вступления закона в силу с 1 марта 2026 года на 1 сентября 2026 года. Также предлагается уточнить, что установленный запрет не будет применяться в случае, если торговая точка на остановочном пункте является единственным в населенном пункте местом продажи табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов, а также устройств для их потребления.