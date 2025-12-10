Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума рассмотрит проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках

ГД рассмотрит во II чтении проект о запрете продажи вейпов на остановках.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума может 16 декабря на пленарном заседании рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, следует из решения профильного думского комитета по охране здоровья, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Направить настоящее решение, текст законопроекта, таблицу поправок, проект постановления Государственной Думы по законопроекту, заключение правового управления аппарата Государственной Думы и проект решения Совета Государственной Думы в Совет Государственной Думы для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Государственной Думы на 16 декабря 2025 года для рассмотрения во втором чтении», — сказано в документе.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты парламента законодательной думой Хабаровского края. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 21 октября.

Согласно поправке, одобренной комитетом ко второму чтению, предлагается перенести срок вступления закона в силу с 1 марта 2026 года на 1 сентября 2026 года. Также предлагается уточнить, что установленный запрет не будет применяться в случае, если торговая точка на остановочном пункте является единственным в населенном пункте местом продажи табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов, а также устройств для их потребления.