Бастрыкин заинтересовался проблемой бездомных собак в Богородске

Поводом для реакции главы Следкома стало обращение, опубликованное в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении говорилось о том, что вблизи частных домов и образовательных учреждений в Богородске длительное время находятся агрессивные бродячие собаки.
По словам местных жителей, несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, меры по отлову животных так и не были приняты. По данному факту Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Председатель Следкома потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального управления Александра Дынькова представить доклад по предварительным и итоговым результатам расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Напомним, что в августе 2025 года Бастрыкин дал поручение возбудить дело по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка в деревне Зелецино Кстовского района.