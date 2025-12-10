Бастрыкин заинтересовался проблемой бездомных собак в Богородске

По словам местных жителей, несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, меры по отлову животных так и не были приняты. По данному факту Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Председатель Следкома потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального управления Александра Дынькова представить доклад по предварительным и итоговым результатам расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.