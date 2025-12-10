Эксперты рассказали о водных резервах Крыма и перспективах опреснения

Специалисты обсудили возможности решения водной проблемы на полуострове. В беседе с «АиФ-Крым» доктор технических наук, заведующий кафедрой химических технологий и водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский рассказали о скрытых резервах и барьерах на пути их использования.
По словам Ильи Николаенко, одним из перспективных направлений является использование очищенных сточных вод для полива сельхозугодий. В Крыму строятся очистные сооружения, где воду доводят до такой степени очистки, что ее можно применять даже в рыбном хозяйстве.
«Вот только все упирается в законы: разрешается сбрасывать очищенные стоки только в водные объекты. Дальше — вопрос о содержании химических веществ в воде, требуются технологии, которые делали бы ее оптимальной для полива, но убирали другую “химию”. То есть, изменения требуются сразу в нескольких законах», — отметил Анатолий Копачевский.
Что касается опреснения морской воды, эксперты считают этот вариант крайней мерой. По мнению Николаенко, существующие водные ресурсы Крыма пока используются не полностью — именно в этом и заключается главный резерв.
«Опреснение требует больших энергозатрат, появляются отходы, которые, скорей всего, придется выбрасывать в море. А если не выбрасывать, то заранее позаботиться об их переработке. Если взять опыт других государств — например, стран Персидского залива, то они развивали опреснение. А затем стали вкладывать деньги в создание лесополос вдоль океана, чтобы получить больше воды естественным путем. Поняли, что это безопаснее и эффективнее», — добавил он.