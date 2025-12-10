Эксперты рассказали о водных резервах Крыма и перспективах опреснения

«Опреснение требует больших энергозатрат, появляются отходы, которые, скорей всего, придется выбрасывать в море. А если не выбрасывать, то заранее позаботиться об их переработке. Если взять опыт других государств — например, стран Персидского залива, то они развивали опреснение. А затем стали вкладывать деньги в создание лесополос вдоль океана, чтобы получить больше воды естественным путем. Поняли, что это безопаснее и эффективнее», — добавил он.