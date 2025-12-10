В Москве врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника

Уникальную операцию провели в больнице имени Юдина. Туда поступила женщина, которая более 15 лет не посещала гинеколога. Долгое время ее беспокоили боли и прогрессирующее увеличение объема живота, а в последний год к этим симптомам добавились сильная одышка, слабость и постоянное чувство распирания.