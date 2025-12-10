В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек — РИА Новости. Фотоловушка на «Земле леопарда» запечатлела, как краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток, рассказали в дирекции заповедников.
«Тигренок и его первые лесные СМС. Общение — дело такое: один раз понюхал, узнал что-то новенькое, и больше не можешь остановиться. Да, зависимость от лесных соцсетей у полосатого малыша уже видна», — говорится в подписи к видео, опубликованному в Telegram-канале учреждения.
На записи тигренок тщательно обнюхивает ствол поваленного дерева. Ему не больше года. По словам специалистов, в таком возрасте тигрята еще держатся рядом с мамой, но могут совершать и одиночные прогулки.
Ученые отметили, что крупные кошки не прочь пообщаться «по переписке» — благодаря запаховым меткам. Они служат важнейшим инструментом внутривидовой коммуникации и содержат подробную информацию об оставившем их животном. Звери оставляют на маркировочных деревьях «сообщения» о своем поле, поиске пары и правах на территорию.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе в России они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, их популяция сейчас оценивается примерно в 750 особей.